"A veces hay que tomar riesgos": la postura de Santa Fe sobre el regreso del fútbol

“Mucha gente no confía en la salud de los futbolistas, pero nosotros sí. Santa Fe actualmente no tiene a ningún integrante del plantel ni ningún trabajador con problemas por el virus. A veces hay que tomar riesgos en esta vida, obvio con el consentimiento del jugador. No solo pensar a nivel personal, entonces no entrenamos, nos aislamos todo el día en la casa… cómo será la vida de uno si el trabajo de ser futbolista es del día a día”, enfatizó el exarquero.

Posteriormente, siguió argumentando la posición del club capitalino: “La economía en el país tiene que volver a girar… No sé cómo van a hacer en grandes países de Europa donde van a hacer los partidos a puerta cerrada. Si vamos a ser herméticos entonces las empresas tampoco pueden operar porque van a estar unos junto a otros. Esto de tomar decisiones es complicado. Podemos aprender de otros países y otras ligas que yo sé que van a empezar a jugar primero que aquí en Colombia. Hay que tomar la imagen de lo que hagan allá, debe ser un espejo para nosotros. Hay mucha gente que vive del fútbol”.

Y cerró avizorando lo mejor para el fútbol colombiano: “Esperamos que las medidas que se tomen sean en pro de los jugadores y del espectáculo, pero la economía debe vivir. Hay mucha gente que se está quejando y no hay soluciones, entonces hay que buscar alternativas”, al tiempo que manifestó su deseo de que, en caso de reanudar, la Liga mantenga su actual sistema y se termine el actual certamen que se suspendió a la altura de la octava jornada y donde Santa Fe está entre los cuatro parciales semifinalistas.