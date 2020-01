Alberto Gamero, tranquilo con el resultado: "En ningún momento sufrimos"

Millonarios empató 1-1 ante el Cúcuta Deportivo en juego por la segunda fecha de la Liga BetPlay. El equipo que dirige el técnico Alberto Gamero sumó su primera unidad en lo que va del certamen. Sobre esto, el entrenador habló en rueda de prensa al respecto.

Para el estratega, sus dirigidos no sufrieron durante el juego y pudieron llevarse el triunfo. "Fue un partido de mucha concentración y posesión de balón, en ningún momento lo sufrimos. Me voy tranquilo porque vi un equipo muy diferente al que enfrentó al Pasto. Claramente nos faltó definición", dejó claro Gamero, que para él la falencia fue no poder concretar las opciones.

"Tranquilidad... eso es lo que necesitamos, para decidir mejor, para concretar las opciones y volvernos más fuertes", agregó Gamero. Eso sí, es consciente de que poco a poco Millonarios irá engranando detalles para obtener un triunfo.

"Algo que valoro del equipo es que siempre quiso buscar el marcador, nunca se cansó de buscar los espacios para irse adelante", señaló.

Millonarios enfrentará el próximo encuentro a La Equidad este domingo 2 de febrero, luego jugará contra Always Ready de Bolivia en condición de local en el primer juego de la Copa Sudamericana.

"Se dice que en el fútbol lo más difícil es generar las opciones, mi equipo las está generando, tenemos que trabajar en definición. Vamos mejorando, los retrocesos hoy estuvieron mucho mejor", concluyó.

Este fue el segundo partido del conjunto 'embajador' en el campeonato colombiano, el técnico Gamero espera ir mejorando cada uno de los detalles en los próximo juegos.