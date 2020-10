Aldaír Rodríguez: su debut ante Nacional y qué le pide Juan Cruz Real

Según Aldaír Rodríguez, no pensaba que su debut con América fuese tan pronto. Tras arribar a Cali se puso a disposición del cuerpo técnico de Juan Cruz Real; tanto así que alcanzó a disputar uno de los clásicos del fútbol colombiano. Para Rodríguez, el rojo debió haberse llevado los tres puntos para la ciudad de Cali; sin embargo, una desconcentración hizo que solo pudieran quedarse con uno.



Cabe resaltar que el delantero peruano a pesar de que jugó 65 minutos cree que debe seguir mejorando su condición física, pero resaltó que para haber jugado su primer compromiso con el cuadro escarlata lo hizo de buena manera, pero con cosas para mejorar en pro del América.



Por otra parte, el atacante contó sobre su paso en las eliminatorias con la selección peruana; sin embargo, no logró disputar ningún minuto, pero dejó en claro la felicidad que le ocasionó su primera convocatoria. También dijo que seguirá trabajando para que el seleccionador de Perú, el 'Tigre' Gareca lo tenga presente en las próximas convocatorias.

Cabe recordar que para el próximo y crucial juego de América en la Copa Libertadores y donde se juega su última carta; no podrá contar con Aldaír, puesto que no alcanzó a llegar el transfer para poder ser inscrito en la planilla de los jugadores que jugarán en Brasil. “Es un tema que se escapa de mis manos; traté de hacer todo lo posible para poder estar y que me pudieran inscribir.”, aclaró el delantero peruano. No obstante, espera que sus compañeros logren sacar un buen resultado para poder acceder a los octavos de la Libertadores o tener un cupo en la Copa Suramericana.



Según el delantero Rodríguez fue algo inesperado la función que realizó en el compromiso contra Nacional, ya que una de sus tareas era la presión; algo que no estaba acostumbrado, debido a que en Perú no realizaba esa función. No obstante, resaltó la unión que encontró en la plantilla del América: “son jugadores muy buena onda, un grupo muy unido y esperamos conseguir grandes cosas”.