Amaranto Perea, sin rodeos: la salida de Comesaña y lo que piensa de los Char

Luego que se confirmara la salida definitiva de Julio Comesaña en el Junior de Barranquilla, también se hizo oficial lo que desde hace un buen tiempo se rumoreaba. Amaranto Perea quedó a cargo del equipo y tiene la gran responsabilidad de afrontar la Copa Libertadores y la Liga Betplay.

Ya conociendo la decisión de Junior, Amaranto habló sobre el saliente Comesaña, lo que planea con el equipo barranquillero y otros detalles que generan incertidumbre en un inesperado nuevo proceso.

“A todos nos ha tomado por sorpresa la decisión de Julio, a propios y extraños nos ha sorprendido. Nosotros, que estábamos cerca de él, tampoco sabíamos que iba a dar ese paso, simplemente nos comunica que había hablado con el presidente y la junta, que no seguía más como entrenador de Junior y que había recomendado que nosotros continuáramos con este proyecto que él inició. A partir de ahí, todos estuvimos muy sorprendidos. Pero entendemos que es un momento muy importante, el club se juega muchísimas cosas. Me ha tocado asumir este reto y voy con toda la ilusión del mundo. Hay que darle continuidad a este trabajo y esperar que todo salga bien”, señaló en primera medida en el diario ‘El Heraldo’.

Luego respondió a las posibles razones y supuestos disgustos del timonel con la plantilla: “No. Lo que sabíamos y por momentos nos manifestaba es que se sentía cansado y veía la necesidad de ir a descansar. Había dicho públicamente que quería dejarlo ahora al final de año, era el compromiso y estábamos mentalmente preparados para terminar hasta diciembre. Después, en ningún momento, nunca me comunicó nada sobre dejar el club ahora. Simplemente, después de que toma la decisión, se junta con nosotros y nos comunica la decisión que ha tomado”.

Sobre un supuesto temor de Comesaña por la pandemia, también comentó: “No. Ustedes lo conocen más que yo, no esconde nada, es una persona auténtica, que dice lo que siente. En todo momento ha sido muy claro a la hora de comunicar, a la hora de comportarse. Nosotros no vimos ningún cambio que nos llamara la atención en los últimos días, de hecho, estábamos muy contentos porque tras el título, notamos que anímicamente iba a ayudar al grupo. Ha sido algo que no ha compartido con nadie, imagino que nada más con su familia".

Y cerró hablando sobre el respaldo que le ha dado el presidente Char a su trabajo en el club: “Siempre es importante que los directivos den una información que genere confianza en el grupo, en los aficionados y a la prensa, pero sabemos que esto es fútbol y al final, los resultados siempre terminan ayudándote a ganar tiempo. Sí sé que ellos tienen la intención que este cuerpo técnico termine como mínimo hasta fin de año. En el transcurso de estos tres meses, iremos viendo. Los resultados en el fútbol son importantes, en mi caso, las formas también marcan un punto muy alto. Intentaremos hacer cosas muy simples, pero que Junior encuentre una idea muy clara de lo que queremos hacer. El gen de Comesaña está ahí, y a partir de eso veremos que modificaciones pequeñas podemos ir haciendo”.