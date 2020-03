América busca equipo para una de sus promesas: no fue inscrito en la Liga

América de Cali ultima detalles para su ansiado debut en la Copa Libertadores este martes frente a Gremio de Portoalegre, esto luego de rescatar un sufrido empate en el clásico vallecaucano ante el Deportivo Cali y mantenerse también en la pelea del rentado nacional.

Mientras Guimaraes se rompe la cabeza pensando en los posibles reemplazantes de Rafael Carrascal, Adrián Ramos y Luis Paz para el debut internacional, en el club se mueven bastante para encontrarle equipo a un jugador que no fue inscrito en la presente temporada por pedido del timonel brasileño.

Lea también: Definidos los "partidazos" que tendrán VAR en la octava fecha de la Liga BetPlay

El juvenil Gustavo Carvajal, mediocampista de 19 años, no fue inscrito en el periodo que cerró el pasado viernes y el elenco escarlata le busca equipo, preferiblemente en el fútbol internacional para que no pierda este semestre en materia competitiva. Parcialmente sigue entrenando con América, pero obviamente no es convocado para los partidos oficiales.

Gustavo Carvajal integra el primer equipo del América d Cali desde 2018 y desde entonces ha aparecido en 19 partidos de Liga y 2 de Copa, siendo 2019 una temporada con poca presencia. También ha jugado en los diferentes torneos amistosos que ha afrontado el club.

De interés: "Le pido a Dios que Queiroz me esté mirando": ilusión en Nacional con la Selección

En caso de no encontrar equipo en el fútbol internacional, Gustavo Carvajal podría jugar en otro club del rentado colombiano, siempre y cuando América le rescinda su contrato para que sea jugador libre y así entrar en las posibilidades de la corta brecha del mercado que se abrirá en algunas semanas. La idea de América es preservar a su joven promesa, pero darle minutos en otro equipo ante la alta competencia de la actual plantilla.