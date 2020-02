América derrotó a Independiente Medellín en un partido cerrado

América aprovechó la localía y en un partido cerrado, en el que no hubo demasiadas opciones claras de gol, se llevó el triunfo para seguir tomándose confianza y ubicarse, temporalmente, como líder de la Liga. El equipo dirigido por Alexandre Guimaraes encontró el tanto del triunfo a través de Yesus Cabrera, quien anotó luego de una gran jugada individual de Sierra y, posteriormente, selló el tanteador a través de Juan Pablo Segovia.

Los primeros 45 minutos fueron emocionantes y tuvieron varias opciones de gol en las que apareció, principalmente, el arquero Eder Chaux para impedir que la visita se fuera en ventaja. Quien más cerca estuvo de anotar fue el atacante Leonardo Castro, de quien se dijo que no continuaría en el equipo 'poderoso' pero que finalmente se quedó y volvió a jugar tras casi nueve meses ausente de los terrenos de juego. El delantero recibió un gran pase de Andrés Ricaurte y pero no definió bien tras una buena salida de Eder Chaux.

Lea también: Descartado Palmeiras, otro brasileño va por el fichaje de Daniel Muñoz

Poco antes del final del primer tiempo, América generó peligro tras una mala salida del arquero Vásquez, sin embargo, aunque el balón entró, el tanto fue anulado a instancias del VAR luego de que se sancionara un fuera del lugar del argentino Matías Pizano, quien había asistido de manera perfecta al atacante Adrián Ramos.

La segunda parte del encuentro fue mucho más cerrada y se disputó casi toda en el centro de la cancha, sin embargo, tras una buena jugada colectiva, en la que Carlos Sierra recibió dentro del área, logró sacarse de encima la marca de un defensor y aguantó la pelota como si se tratara de un delantero centro, el buen volante escarlata cedió el balón y Yesus Cabrera, después de ver cómo le detenían su remate sobre la línea del arco, impactó nuevamente de cabeza para abrir el marcador y darle una alegría al público presente en el estadio Pascual Guerrero.

Le puede interesar: La montaña define al campeón: recorrido de la última etapa del Tour Colombia

Después del tanto, América siguió intentando pero no pudo ampliar el marcador, por su parte, Independiente Medellín no supo encontrar los caminos para vencer la resistencia de los locales y no generó más jugadas de peligro sobre el marco de Chaux, quien en los segundos 45 minutos tuvo pocas intervenciones. A pocos minutos del final se fue expulsado el volante argentino, Adrián Arregui, quien vio la roja directa luego de un codazo dentro del área rival.

Concluyendo la segunda parte, Juan Pablo Segovia aprovechó un rebote del arquero Vásquez y liquidó las acciones tras rematar con el arco vacío. Con este triunfo, América llega a diez unidades y queda, de momento, como líder de la Liga, mientras que el equipo 'Poderoso' quedó relegado a la octava casilla con siete puntos.