Bobadilla advierte que Medellín siempre va a proponer y que armó buen equipo

Independiente Medellín inició su temporada 2020 con un valioso empate como visitante contra Deportes Tolima en Ibagué y dejando buenas sensaciones sobre el funcionamiento del equipo con varias caras nuevas. Tras finalizar el partido, habló el DT Aldo Bobadilla sobre lo sucedido.

"Fue un partido bien disputado con 4 goles al inicio de esta Liga tan competitiva. Tuvimos 2 momentos diferentes, arrancamos abajo en el marcador, dimos vuelta y después en el segundo tiempo lastimosamente no pudimos sostener y tampoco concretar las ocasiones que pudimos convertir, pero nos vamos satisfechos. No es fácil arrancar y hoy Medellín, por momentos, fue protagonista en un campo en el que no es sencillo jugar y contra un gran rival”, señaló el timonel paraguayo.

Sin embargo, dejó clara la gran falencia del Medellín: “Presionamos de entrada, en el primer tiempo manejamos más la pelota que ellos y en el segundo el rival obligó a irse un poco más para atrás. Quizás nuestro error fue no haber estado finos con el balón”.

Asimismo, ponderó el trabajo de su equipo y manifestó sentirse tranquilo: “Fue satisfactorio el rendimiento del equipo en general, estamos por buen camino, por momentos se vio el fútbol que queremos tener. Vamos bien y con muchas ganas de seguir creciendo. Hay una buena combinación de gente de experiencia y juventud, así que estamos contentos por eso”.

Y cerró avisando que su equipo siempre buscará el fútbol ofensivo: “Cuando Medellín tiene la pelota es un equipo que puede lastimar, hicimos los 2 goles de esa manera, vamos a seguir corrigiendo, pero el mejor camino que tenemos es siempre proponer y cuando no tenemos el balón debemos ser más cuidadosos”.