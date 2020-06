César Torres confirmó interés y cercanía con América

César Torres es uno de los máximos candidatos para llegar a la dirección técnica de América de Cali, sin embargo, primero tiene que resolver su situación con Alianza Petrolera y esperar qué determinación se toma respecto al campeonato, que se encuentra suspendido y, de reanudarse con normalidad, impediría que el estratega llegue directamente al banco escarlata pues no se pueden dirigir dos equipos en la misma temporada.

Con base en ello, Torres habló con el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y afirmó: "Nuestro presente es Alianza. El domingo se envió el trabajo para este lunes, ellos tienen todo el día para enviar el registro de lo que hagan. Todavía no hay fecha de regreso exacta, pero sabemos que en el transcurso de la semana tenemos que regresar a Barranca, pues se esperan los protocolos. Mi presente es ese, lo demás es un interés que el mismo Don Tulio ha manifestado, pero no me han llamado ni él, ni el presidente, hasta el momento".

Tras esto, destacó su buena relación con el máximo accionista del cuadro rojo: "Con Don Tulio tenemos una muy buena amistad desde hace rato, pues con América nos enfrentábamos mucho cuando estábamos en segunda división. Cuando en Alianza las cosas no salían como queríamos, por un tema de promedio, él tuvo la generosidad de llamar al presidente (Carlos) Ferreira y decirle que nos tuviera un poco de paciencia. Pero él siempre ha dicho que su deseo es que lleguemos a la institución".

Finalmente, aseguró que pese a que Alianza ha hecho mucho por su cuerpo técnico, no le cierra las puertas al cambio: "(Alianza) Es un equipo organizado, unos directivos con mucha responsabilidad por el club, sus jugadores y demás. Quieren tener un buen proyecto y vamos por un buen camino, llevamos dos años trabajando con ellos, hemos trabajado con el equipo, se ha estabilizado en primera, lo alejamos del descenso y actualmente estamos conformes y tranquilos. Pero esto es fútbol y uno nunca puede cerrar las puertas".