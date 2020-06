Tulio Gómez eligió su once ideal en América de Cali

Más allá de la crisis económica, América de Cali es un equipo que renació en su juego e historia de la mano de Tulio Gómez, el máximo accionista de la institución que ha sacado de la segunda división al equipo y además lo sacó campeón en el segundo semestre del año pasado.

El dirigente, que hoy en día lucha para intentar solventar la crisis que vive el fútbol colombiano, habló con el 'Corrillo de Mao' sobre la plantilla de jugadores que ha tenido en los últimos años en el club, y se decidió a dar su once ideal.

"Mi once titular sería Chaux o Graterol, ‘Ratón’, Torres, Segovia, Velasco, Paz, Ureña, Sierra, Carrascal, Vergara Rangel o Ramos; pero recuerden que yo no armó el once titular", puntualizó.

Dentro de los jugadores que eligió resaltan Duván Vergara, el extremo campeón que se convirtió en gran figura del equipo por su velocidad, capacidad en el uno contra uno y capacidad de asociación.

También otras de las fichas que se pueden tener en cuenta son la de Rafael Carrascal, volante de recuperación que quita, entrega y organiza en el mediocampo; Michael Rangel, el goleador del América que ha logrado tener otra 'juventud' en el equipo 'escarlata'; Juan Pablo Segovia, el central que consiguió consolidarse por su agresividad, técnica al defender y liderazgo, por eso se ganó la banda de capitán.

América sigue trabajando para que su nómina de jugadores esté en las mejores condiciones de cara al reinicio del fútbol colombiano.