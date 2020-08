Comesaña se desahogó: la verdad sobre Michael Rangel y la "falta de respeto"

Pasan los días y Michael Rangel sigue sin definir su futuro deportivo en medio de una incómoda situación en Junior de Barranquilla por cuenta de Julio Comesaña y un revés de la directiva de América de Cali que no lo pudo retener y la de Junior que no toma cartas en el asunto.

América no pudo hacer uso de la opción de compra por un millón de dólares por Michael Rangel y el delantero se vio obligado a volver a Junior, no tiene ofertas internacionales, en Colombia nadie lo puede pagar y en el club rojiblanco donde aún tiene un año de contrato recibió el ‘no’ rotundo por parte del entrenador. Una encrucijada lamentable en medio de la crisis del FPC.

El propio Julio Come saña salió en defensa de su radical postura y contó la verdad de por qué decidió bajarle el pulgar de nuevo a Michael Rangel en Junior de Barranquilla: "Con todo el respeto, a Rangel hay que mandarlo a un lugar donde juegue. A mí nunca me hablaron de él en el Junior, es una llegada inesperada. No dije que no estaba en los planes porque era malo, sino porque nunca me hablaron de él", señaló en primera medida el estratega uruguayo en diálogo con ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio Cali.

Luego arremetió contra los dirigentes del cuadro ‘tiburón’: “Nunca en las conversaciones con la dirigencia del Junior me dijeron si quería contar con Rangel o tenerlo en el equipo. Traerlo y decirle que está de tercero o cuarto, eso sí me parece una falta de respeto".

“Rangel estaba en América con una opción de compra y estaban en definición de su futuro, luego él estaba con contrato en Junior y tenía que volver, pero a mí nunca me dijeron si me interesaba o contaba con él. Hay personas que no tienen la capacidad de ganarse la audiencia y hablaron de más en ese tema”, agregó el longevo estratega.

Y cerró hablando sobre la actualidad de su plantel: "Hemos estado entrenando 30 días individualmente. Necesitamos los entrenamientos colectivos y estamos a la espera de la confirmación del Ministerio de Salud y Ministerio del Deporte”.