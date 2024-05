Millonarios sufre mano dura de la Dimayor: fuerte sanción para los cuadrangulares

Como era de esperarse, el partido entre Junior de Barranquilla vs Millonarios tendría su calentura metida desde el primer minuto de juego. De hecho, los ánimos estaban ya encendidos por lo que fue el juego disputado por la fase regular en Bogotá cuando los atlanticenses protestaron quedándose quietos después de recibir un gol con el que se abrió el encuentro.

En este caso, fueron los albiazules quienes refutaron decisiones del árbitro en una derrota capitalina gracias al doblete de Carlos Arturo Bacca y un descuento de Leonardo Castro desde el manchón penal. El partido tuvo dos incidencias en el que Carlos Betancur tuvo que actuar con ayuda del VAR para revisar dos penas máximas, una en cada bando.

Carlos Bacca anotó para Junior y Leonardo Castro no defraudó para acercarse al marcador. El empate no pudo ser una realidad y las decisiones arbitrales desataron la ira de la visita en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Justamente, cuatro jugadores se vieron envueltos en un altercado sobre el final con la terna arbitral, y la Dimayor no dudó en penalizar al club y a los involucrados.

La Dimayor dio a conocer las respectivas sanciones para Álvaro Montero, Daniel Ruiz, Juan Pablo Vargas, Leonardo Castro y Orlando Rojas, asistente técnico. De acuerdo con el ente que regula estas competencias en el balompié colombiano, los involucrados realizaron una protesta colectiva frente a la terna arbitral, tema que fue castigado por multas económicas.

Afortunadamente, para las pretensiones de Alberto Gamero, no perderá a ningún jugador para recibir al Deportivo Pereira la próxima jornada de la Liga BetPlay 2024-I.

Sin embargo, la sanción económica impuesta a los futbolistas involucrados equivale a $1,300,000 pesos. Millonarios tendrá que desembolsar una millonada para saldar las cuentas según al Artículo 68 del Código Disciplinario Único de la Federación. En total, las multas suben a $6,500,000 aproximadamente. El club albiazul busca arreglar su camino en los cuadrangulares y dejando polémicas atrás.