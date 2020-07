Conmovedoras palabras de Daniel Muñoz: le pidió perdón a los hinchas de Nacional

En medio de la crisis que atraviesa el fútbol colombiano económicamente debido a la suspensión de la Liga Betplay, Atlético Nacional se enfrentó a una durísima salida en el equipo de Juan Carlos Osorio luego que se haya confirmado la salida de Daniel Muñoz hacia el Genk del fútbol de Bélgica.

El talentoso mediocampista compartió un video a los medios de comunicación antes de emprender su viaje a Europa en el ‘Vuelo del Deporte’ que partirá de Bogotá este domingo hacia Madrid. Allí se expresó con un cálido mensaje a los hinchas de Atlético Nacional, pidiendo disculpas por su salida y comprometiéndose a volver en el futuro.

“Para mí eso ha sido lo más satisfactorio, lo más bonito que me ha pasado en mi carrera de futbolista profesional, siempre los llevaré en mi corazón. Eso no se compara con ningún título, tuve el privilegio de seguir a Nacional desde pequeño y me dio el privilegio de vestir estos colores dentro de la cancha… Nunca me ahorré ni una gota de sudor por dejar a Nacional en lo más alto”, señaló en primera medida Daniel Muñoz.

“Cuando uno es hincha, uno juega como hincha y eso era lo que transmitía yo; de jugar con amor. Me dio muy duro irme de Nacional, pero cuando uno tiene esas zapatillas puestas uno se da cuenta de los sueños de un jugador profesional y el mío es competir en Europa al máximo nivel y demostrar que en Colombia hay mucho jugador bueno que puede competir de tú a tú en el país que sea”, agregó Muñoz sobre su decisión de irse al fútbol de Bélgica, donde se encontrará con Carlos Cuesta y Jhon Lucumí.

“Salir de Nacional me ha dado tristeza, dejar mi ciudad, mis amigos y el equipo al cual amo quizás me deja un sabor amargo porque me voy con las manos vacías, sin un título; pero me voy contento porque lo di todo en el club y ahora emprendo este sueño de jugar en Europa y espero hacerlo muy bien”.

Luego se dirigió con un sentido mensaje de tristeza hacia los fanáticos ‘verdolagas’: “Yo soy hincha y sé que uno lo ve como otea manera, cuando se dio mi paso a Bélgica muchos no me apoyaron y me criticaron fuerte: muchas veces dije que mi sueño más anhelado era irme siendo campeón, pero muchas veces Dios te va trayendo las cosas. Pasó esto de la pandemia, nadie lo esperaba y realmente lo que le digo al hincha es que por favor comprenda porque yo tengo un hijo y puedo mirarlo a los ojos y decirle que yo hice las cosas muy bien”.

Y cerró hablando de su futuro regreso al club antioqueño: “Yo por Nacional lo di todo, tengo una deuda pendiente con la institución y mi familia. Espero que en un futuro pueda volver a Nacional y que la gente lo pueda entender y pueda abrirme las puertas de nuevo y abrir sus corazones otra vez, quiero alzar muchas copas con el equipo de mis amores”.