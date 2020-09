Corto circuito en América de Cali: rumores de una renuncia sacude el club

América de Cali no ha tenido un reinicio fácil del fútbol profesional colombiano tras perder la Superliga de manera sorpresiva con Junior y también tuvo una complicada derrota en Copa Libertadores a manos del Internacional de Portoalegre en Brasil.

A este difícil momento deportivo se han sumado varios inconvenientes que han tenido para cerrar algunos fichajes de cara a esta temporada y las fuertes críticas que han recaído por la inesperada partida de Alexandre Guimaraes y la llegada del argentino Juan Cruz Real, un DT resistido entre la hinchada.

Todo esto habría ocasionado la renuncia de Álvaro Rius, director deportivo de América de Cali. Desde el viernes en varios medios vallecaucanos se ha mencionado que el directivo español ya le pasó su carta de renuncia a Tulio Gómez (Máximo accionista) y Mauricio Romero (presidente), pro no hay ninguna confirmación oficial.

La decisión de Rius se habría dado por el fichaje caída del delantero argentino Juan Cruz Kaprof y las críticas que han recibido por la llegad de Juan Cruz Real. Desde la directiva de América no se ha presentado ningún pronunciamiento oficial y Rius no ha hablado con ningún medio. El único que comentó algo fue el DT en la rueda de prensa del sábado, pero mencionó que no tenía conocimiento al respecto.

Se espera que después de enfrentar a Atlético Bucaramanga el panorama se clarifique en América de Cali y se decida lo que sucederá con Rius, un hombre que en ocasiones ha sido cuestionado por algunos fichajes, pero muy aplaudido por otros; además de la gestión para poner a varios juveniles del club en el fútbol internacional.