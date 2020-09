Críticas de Álvaro Montero a la directiva del Tolima por detener su futuro

Uno de los jugadores colombianos que ha despertado rumores en el fútbol internacional durante este pálido mercado de fichajes es Álvaro Montero, portero del Deportes Tolima y de la Selección Colombia.

El guardameta es pretendido por Independiente de Avellaneda del DT argentino Lucas Pusineri (ex Deportivo Cali) y meses atrás estuvo cerca del Besiktas turco. Sin embargo, Tolima ha imposibilitado su salida y el guardameta mostró su molestia con el club con el que tiene contrato hasta diciembre.

“Es un tema que ya hablé con los directivos del club hace un tiempo de mi disposición de querer una nueva oportunidad para mi crecimiento personal y como deportista de alto rendimiento. Digamos que es un algo que ya comuniqué a la directiva y al entrenador y han pasado ciertas situaciones puntuales como la que se está viviendo ahora; aunque con mi presentante todo lo hemos visto de buena manera (las ofertas), pero no ha llenado las expectativas del club”, señaló el arquero en diálogo con Win Sports.

“Hemos trabajado de la mejor manera mientras llega una posibilidad, pero sí estoy con las ganas de salir. Creo que es la mejor manera de cerrar esta etapa porque quiero seguir creciendo, pero eso no significa que no tenga agradecimiento por el Tolima que me puso en lo más alto”, agrego.

No obstante, dejó un fuerte cuestionamiento a la directivo del equipo pijao: “Estoy muy agradecido con todos los que se me han apoyado, pero siento que el club no lo ha manejado de la mejor manera porque no ha tenido en cuenta las ambiciones personales y deportivas que en este caso tiene el jugador (él)”.