¿Cuadrado o Quintana?: Nacional definió al arquero para el clásico ante América

En las declaraciones previas al encuentro del domingo 18 de octubre por la fecha 15, entre Atlético Nacional y América de Cali, el asistente técnico, Pompilio Páez, aclaró las dudas que se presentan debido a los once inicialistas que arrancarán desde el pitido inicial.

“Valoramos que Aldair haya estado prestando sus servicio para la selección pero no tuvo ningún entrenamiento previo al juego; llegó directamente a jugar y para nosotros, si un jugador no realiza por lo menos uno o dos entrenamientos antes del juego, no nos animamos a colocarlo. Aldair con nosotros en el último partido tuvo muy buenas intervenciones; ya definiremos y seguramente él tendrá muchas posibilidades de ser el arquero titular para el domingo”, aclaró el asistente técnico del profesor Juan Carlos Osorio.



Cabe aclarar que el portero Aldair Quintana fue convocado por la selección Colombia para las jornadas de las eliminatorias y a pesar de que no disputó ningún compromiso, podría convertirse en el titular para estar debajo de los tres palos y asegurar que no le conviertan al verde de la montaña.



Por otra parte, el asistente Pompilio contó en la rueda de prensa el estado de salud del lateral derecho Helibelton Palacio, quien según el parte médico se encuentra en duda para este compromiso. “Tiene que estar en 100% para realmente colocarlo; es un jugador muy importante y vienen partidos de definición para entrar a los cuadrangulares”, manifestó Páez. No obstante, hay que recordar que el cuerpo técnico de Atlético Nacional busca darle descanso a su plantilla, teniendo en cuenta que vienen jugando compromisos de manera seguida por lo que en estos momentos no conviene perder un jugador por lesión.