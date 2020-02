Cúcuta y Pasto no se sacaron ventajas en el General Santander

Cúcuta no supo aprovechar la localía y empató con Deportivo Pasto en un partido con muy pocas opciones claras de gol. El equipo 'motilón', que no sabe lo que es ganar en la presente Liga, se encontró con un equipo rival bien parado en defensa y que, aunque no propuso demasiado, supo defenderse para rescatar un punto importante pensando en mantenerse de líder y continuar con una buena racha en lo corrido de 2020.

Los primeros 45 minutos apenas dejaron un par de acercamientos y Cúcuta buscó la forma de vulnerar una defensa férrea que impidió que los delanteros locales se acercaran al arco defendido por el guardameta Diego Martínez. Entretanto, Deportivo Pasto hizo su juego, intentó controlar la pelota, evitó que los jugadores cucuteños tuvieran la pelota para lanzar centros desde los costados y logró evitar que el marcador fuera abierto durante la primera parte.

La segunda parte mantuvo la misma dinámica, con ambos equipos luchando por el control de la pelota en el medio de la cancha y aunque Martínez tuvo que exigirse un poco más, lo cierto es que Cúcuta no aprovecha las pocas posibilidades que le quedan, por lo que Pasto estuvo tranquilo y pudo sacar una unidad que lo mantiene en lo alto de la tabla, luego de un extenso viaje posterior a la competencia internacional que enfrentó en Chile.

Con la igualdad consumada, el puesto del técnico cucuteño, Jairo Patiño, quedó en peligro debido a los pobres resultados. Por su parte, Deportivo Pasto puede festejar, entendiendo que sacó un gran resultado, que pudo mantener la igualdad pese al agotamiento y que sigue como líder con un partido menos que sus dos compañeros en lo más alto de la tabla, Atlético Nacional y América.