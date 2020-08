Daniel Muñoz contó cómo se dio su salida de Nacional y cómo sueña su regreso

La sorpresiva salida de Daniel Muñoz de Nacional se dio en un punto en el que el entrenador no quería perder jugadores, pero el club necesitaba dinero y la situación no se presentaba nada fácil. Por eso, entendiendo estos hechos y considerando que esta era la mejor opción, el cuadro verdolaga le dio la posibilidad, al talentoso jugador, de tener su primera experiencia en el fútbol europeo, en un club que quiere recuperar la gloria en su país como lo es Genk.

Teniendo esto en cuenta, el jugador contó al 'Supercombo del deporte' cómo se presentó esta situación y por qué decidieron, tanto el club como él, tomarla: "Las cosas se dieron muy rápidamente, nadie contaba con esto de la pandemia y me tocó partir con los brazos vacíos de Atlético Nacional, donde todos sabían que quería dejar un legado, entregarles un título, pero estas cosas no las decide uno, espero y aspiro volver en algún momento y poder devolverles lo mucho que se merecen, pero así es la vida, hoy estoy en Bélgica, y espero disfrutarlo tanto como en Nacional".

Luego continúa: "Cuando llegó la oferta a Nacional la manejaron (de manera) muy transaparente, con mucha discreción, tuve la oportunidad de hablar con el 'profe' Juan Carlos, después de, cuando ya estaba un poco adelantada la negociación. Obvio a ningún técnico le gusta que sus jugadores se vayan en un momento tan crítico, pero era un momento de estos para Nacional y para mí. El fútbol en Colombia no nos daba ninguna esperanza, hasta ahora (lo está haciendo) y eso que depende de ciertas cosas. Así que eso fue lo que más me llevó a tomar esta decisión, quería jugar y cumplir este sueño; estoy en una etapa de mi carrera donde ya tengo 24 años y las cosas han surgido muy rápidamente".

Finalmente, Muñoz concluyó: "Tengo que aprovechar que pasó este tren porque esto no se ve todos los días y quiza sea una oportunidad en la vida, así que quiero aprovecharla. Quiero dar lo mejor de mi, quiero disfrutarlo y quiero jugar al máximo nivel entre 10 y 12 años si se me da la oportunidad. Sabía que no podía dejarla pasar, así que ya estoy acá, este es mi presente y espero dar lo mejor de mi en Genk".