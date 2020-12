Deportivo Cali volvió de vacaciones y Alfredo Arias habló de los refuerzos para 2021

Luego de las duras eliminaciones que sufrió sobre el final de la temporada, Deportivo Cali tomó 15 días de vacaciones y el plantel ya trabaja bajo las órdenes de Alfredo Arias pensando en el repechaje por un cupo a la Copa Sudamericana y adelantando la pretemporada de 2021.

El cuadro azucarero ya tuvo seis salidas confirmadas por bajo rendimiento y el retiro de David González, mientras que Michell Ramos es el único refuerzo confirmado; mientras que el arquero Guillermo de Amores está muy cerca de llegar. Sobre todo eso habló el técnico Alfredo Arias en la rueda de prensa.

Lea también: De Santa Fe al Pasto: el finalista bogotano perdería a uno de sus jugadores para 2021

"Si bien fracasamos por no conseguir los objetivos que queríamos en 2020, no somos unos fracasados. En 2021 el Cali peleará más fuerte y se armará un equipo competitivo para lograr lo que no pudimos en este año", señaló Arias sobre los refuerzos pensando en una mejor campaña en 2021.

Sobre la llegada de más jugadores, el DT comentó: "El tema de los refuerzos para 2021 va a depender quién se vaya. Por ahora no hay ofertas formales por los jugadores, estoy en constante monitoreo con la directiva", recordando que jugadores como Déiber Caicedo y Agustín Palavecino podrían dejar el club.

De interés: Crece la tensión en Atalanta: nuevo desplante de Gasperini con 'Papu' Gómez

Sobre el casi seguro reemplazo de David González, expresó: "Guillermo De Amores (uruguayo) es un arquero de 26 años que yo sugerí porque lo enfrenté y puede darle grandes cosas al equipo”.

"Acá el jugador que llegue viene a competir con los demás y su trabajo en la semana lo evaluaré y se tendrá que ganar el puesto en el equipo", agregó el estratega avizorando la exigente temporada 2021.