Deportivo Pasto venció a Envigado y sigue invicto en la temporada 2021

En juego correspondiente a la segunda fecha de la Liga Betplay, Deportivo Pasto logró una valiosa victoria por la mínima diferencia frente a Envigado en el estadio Polideportivo Sur. El único gol del partido fue anotado por Arlex Hurtado a los 22 minutos del primer tiempo.

Envigado, liderado de nuevo por Yeison Guzmán, tomó la iniciativa del partido, pero no logró acentuarse en la cancha ante un difícil equipo de Diego Corredor que plantó sus líneas bien adelante y complicó al equipo paisa.

Bajo esa tónica llegó el primer gol de los nariñenses a los 22 minutos. Arlex Hurtado cazó un balón proveniente del tiro de esquina y definió sin mayores inconvenientes ante la impotencia del portero Santiago Londoño.

Dos minutos más tarde el juez central decretó penal a favor del Deportivo Pasto por una clara falta que recibió Francisco Rodríguez. La falta fue ejecutada por Jeison Medina con un remate sobre el palo izquierdo y Londoño atajó de gran manera para evitar que la cuenta creciera.

A partir de ahí Envigado se tomó confianza y buscó el empate de diferentes formas, pero se encontró con un ordenado rival en zona defensiva que fue placando sus intenciones.

En el segundo tiempo se vio mucha pierna fuerte y varias tarjetas amarillas. Deportivo Pasto controló las acciones de juego y Envigado apeló al pelotazo y juego directo para buscar el gol que nunca llegó. De esa manera los nariñenses ganaron en el único duelo sabatino de la jornada y suman 4 puntos, mientras que los antioqueños siguen sin unidades en la Liga.

La segunda fecha continuará este domingo con los partidos América vs Rionegro, Jaguares vs Bucaramanga y Pereira vs Deportivo Cali. El lunes La Equidad vs Nacional, el martes Once Caldas vs Junior y quedan por definir los cotejos Santa Fe vs Tolima y Chicó vs Millonarios.