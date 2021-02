Duván Vergara tiene claro por qué no lo llamó Rueda a los microciclos

Tras conocerse la lista del microciclo entregada por el nuevo entrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, quien espera tener una buena base de jugadores de la Liga Betplay para ir incluyéndolos en la Selección de Mayores; el extremo izquierdo del América de Cali, Duván Vergara opinó sobre la no inclusión de su nombre en ese listado.

“No me esperaba el llamado porqué no he jugado, a la selección van los que están jugando y aportándole al fútbol, siempre motiva estar, siempre estoy alegre, soy de quienes piensan que el tiempo de Dios es perfecto y si eso va a ser para mí llegará en su debido tiempo, mientras tanto a trabajar para conseguir eso; están las Eliminatorias, la Copa América, falta mucho, espero seguir en el buen nivel que estaba para que me tengan en cuenta”, sostuvo el extremo en rueda de prensa antes de disputar el partido contra Atlético Bucaramanga por la fecha cuatro de la liga colombiana.

Le puede interesar: Se va o se queda: Duván Vergara sentencia su futuro en el América

Asimismo, resaltó que varios de sus compañeros (5) hagan parte del selecto grupo escogido por Rueda para el microciclo que se realizará la segunda semana de febrero: “estoy tranquilo, es algo que los muchachos han trabajado, se lo han ganado, hasta el momento no he jugado ni un partido, con la ayuda de Dios este miércoles logro estar de nuevo en la cancha, lo más importante es aportarle al equipo en la cancha y confiamos en Dios que en más adelante esté”.

Por otra parte, dijo que se encuentra “un poco ansioso”, puesto que no jugaba un partido oficial desde la final que le ganaron a Independiente Santa Fe en el estadio El Campín y por lo cual, les entregó el bicampeonato colombiano: “ya me hacía falta jugar, necesito llenar todas las expectativas, adaptarme al grupo, que viene con ritmo de partidos, están jugando bien, hace falta eso último para sumar de a tres, ya queremos sumar, que saquemos esto adelante y estar en los primeros lugares que América siempre merece”.

Vea también: Cali y la última decisión que tomó sobre Palavecino antes de enfrentar a Chicó

Hay que recordar que el cuadro de Juan Cruz Real jugará en la noche del miércoles en el estadio Alfonso López, cuando visite al conjunto ‘leopardo’. No obstante, la obligación la tiene el equipo vallecaucano, ya que perdió en la pasada jornada ante Junior de Barranquilla y además, porque se encuentra en el puesto 12 con tan solo dos unidades, producto de un empate y una derrota (tiene un partido suspendido contra Patriotas).