La queja de Alexis García que desató polémica en el fútbol colombiano

Los cuadrangulares de la Liga Betplay empezaron llenos de emociones. La victoria de Once Caldas sobre La Equidad por 2-0 en el Estadio Palogrande de Manizales no solo marcó el regreso del blanco blanco a esta instancia después de cinco años, sino que también generó una polémica desatada por las declaraciones del técnico de La Equidad, Alexis García.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y la lucha de ambos equipos, con un Once Caldas que buscaba iniciar con buen pie esta fase crucial del campeonato y una La Equidad que venía de realizar una campaña sólida en la fase regular bajo la dirección de García.

Sin embargo, fue tras el partido cuando las declaraciones de Alexis García captaron la atención de todos, dado que se quejó de una actitud del Once Caldas, lo cual ha generado controversia en redes sociales.

"El equipo reacciona al segundo tiempo, el equipo mejora, pero cuando ya está a punto de empatar empiezan las tirada al suelo, la parada del juego y no se vuelve a jugar. O sea la verdad, yo como espectador hubiera salido molesto. No, no estoy criticando a nadie, pero se juega muy poco, los recogebolsas se fueron, o sea no hubo juego", expresó García, señalando una supuesta estrategia de Once Caldas para ralentizar el juego y evitar el avance de La Equidad para lograr el empate.

Estas palabras desataron una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos aficionados apoyaron la postura de García, argumentando que estas tácticas de "quemar tiempo" y detener el juego constantemente afectan la experiencia del espectador y deslucen el espectáculo deportivo.

Por otro lado, hubo quienes defendieron a Once Caldas, destacando su estrategia defensiva y su eficacia para llevarse la victoria. Además, señalaron que estas tácticas son parte del juego y que cada equipo tiene derecho a utilizarlas para conseguir resultados. Además, muchos consideraron que La Equidad de Alexis también ha hecho lo mismo en partidos cerrados.

Indiferente a la polémica, los cuadrangulares siguen con su rumbo. El próximo encuentro de La Equidad en casa frente a Santa Fe se presenta como una oportunidad para demostrar su capacidad de reacción y dejar atrás las críticas. Mientras tanto, Once Caldas, que lidera el grupo B junto a Santa Fe, visitará al Deportes Tolima.

Videos de las declaraciones de Alexis García