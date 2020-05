Eduardo Méndez, sin rodeos: la razón por la que no fue a la reunión con Álvaro Uribe

Este jueves se llevó a cabo una insólita reunión entre los directivos de varios clubes del fútbol profesional colombiano, otros de Dimayor y algunos representantes políticos del partido Centro Democrático, encabezados por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez.

Algunos clubes decidieron no participar de dicho encuentro virtual promovido por la Federación Colombiana de Fútbol, pero de todas formas se llevó a cabo buscando alternativas para la reanudación del fútbol profesional en medio de la pandemia.

Uno de los que no quiso asistir fue Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, quien se ha mostrado en desacuerdo de la gestión del mandamás de la Dimayor Jorge Enrique Vélez y aseguró que este momento no es el apropiado para politizar el fútbol en una situación delicada. Cortuluá tampoco estuvo de acuerdo con la reunión.

“Creo que al deporte no hay que meterle política, estamos en una situación en donde no hay gobernabilidad, en donde el presidente de la Dimayor quiere sacar algunos beneficios y, por lo tanto, respetando al Gobierno, al Presidente, al ministro y respetando al doctor Álvaro Uribe, creo que no era oportuno hacer una reunión de estas, porque no se pueden buscar soluciones detrás de intereses personales como tiene el señor Vélez (presidente de la Dimayor)”, señaló Méndez en declaraciones recogidas por el diario El Tiempo.

Y el directivo ‘cardenal’ complementó su postura para no asistir: “Creo que es el momento menos oportuno para hacer política, Vélez (presidente de la Dimayor) lo que busca es reencaucharse y nos está utilizando para decir que tiene poder y que tiene influencias, eso es lo que yo pienso”.