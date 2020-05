El 8-0 desde adentro: campeón de 2012 con Millonarios confesó cuál fue el gran error

“Yo me disfruté todo, el viaje, el recibimiento con Di Stefano, ir al museo, a Valdebebas, Mourinho al finalizar el partido saludándonos a cada uno, fue una experiencia única… Me acuerdo una jugada con Michael Essien, íbamos a disputar una jugada y sentí que me había caído un muro encima, un tipo de acero. Cuando le pedí la camiseta a Carvalho me dijo que él me daba la camiseta, pero que parara de correr (risas) entre muy emocionado… Los golpes fuertes nos hicieron más fuertes, fue un mazazo, pero al final fue una felicidad enorme”, siguió con sus relatos sobre ese cotejo.

También contó algunas anécdotas sobre el equipo que fue campeón en 2012: “Mi compañero de habitación en el mes antes de la final fue Oswaldo Henríquez, me tocaba despertarlo para ir a desayunar y se ponía bravo, me tocaba volver para el almuerzo y despertarlo… Cuando ganamos en Ibagué, tenía la convicción enorme de llegar a la final, cuando pasamos la final, lo disfrutamos mucho, había confianza y tranquilidad”.

Y cerró hablando de lo que pasó con él en la final y el cariño hacia la hinchada del elenco bogotano: “Cobré y lo bote, si me lo vuelven a colocar en otra final, vuelvo y lo cobro… A la hora de patear un penalti al final es de decisión, no dudar, al haber dudado fue lo que me llevó a errar el penalti, le pegue al lado de no había decidido. Quiero volver a Millos, es un sueño, antes de retirarme y por qué no, repetir título, es mi casa porque llegué de 15 años, me formó como persona, en mi carácter, en mis sueños, muchas cosas positivas”.