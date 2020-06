El chat de los directivos de Dimayor donde hablan sobre el regreso del fútbol

“Nosotros tenemos un chat donde hablamos los presidentes y allá vemos que la mayoría estamos en la posición que regrese el fútbol. No sé si es que no lo han hecho público a través de los medios de comunicación, pero hoy todos estamos a favor de que regrese el fútbol”, señaló en primera medida.

“En ese chat todos opinamos sobre la reanudación y la mayoría queremos que haya fútbol… A menos de que haya una doble moral. Desde Alianza Petrolera queremos que haya futbol, sino invertíamos en otros sectores de la economía”, señaló sobre rumores de que algunos directivos no quieren la vuelta del balompié.

“Estamos a la espera de que el gobierno nos dé la fecha para regresar a los entrenamientos, pero que esa fecha también venga acompañada de la fecha para volver a la competencia, eso es lo más fundamental; porque si eso no sucede, no podemos llamar a los deportistas a los entrenamientos y planificar una pretemporada. Eso necesita ajustes médicos y físicos para evitar las lesiones como ha pasado en los clubes de Europa”, continuó aclarando el directivo del cuadro de Barrancabermeja.

Luego mandó un mensaje al gobierno nacional y sus ministerios: “A los deportistas queremos protegerlos no solo de la pandemia, sino también de las lesiones y eso es lo que todos los presidentes de los clubes necesitamos del gobierno y lo hemos hablado. Mi opinión personal es que eso no pude ser así, eso no me parece serio. Siento que el gobierno nos está poniendo una traba en la rueda porque esto no está evolucionando”.

“Estamos dejando desempleados a varios jugadores y la televisión se puede afectar con los contratos, también los patrocinadores. Los pocos ingresos que tuvimos y los ahorros ya se están acabando en la mayoría de los equipos y eso trae como problema cancelar algunos contratos de jugadores. Que el gobierno nos diga que es lo que quiere, ya no queremos más desempleo y que el gobierno sea respetuoso en con el fútbol. Es una industria que mueve muchos sectores de la economía, no es solo un espectáculo”, concluyó Ferreira.