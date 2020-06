El motivo real por el que Sebastián Pérez no jugará en Santa Fe

En medio de las especulaciones respecto a las posibles salidas y llegadas que tendrá Independiente Santa Fe, uno de los futbolistas que se mencionó que podría llegar a la institución fue el volante antioqueño Sebastián Pérez, sin embargo, en los últimos días el negocio se dañó y el presidente de la institución cardenal, Eduardo Méndez, contó la realidad de lo ocurrido con el futbolista, quien volvió a Boca Juniors tras un paso por el fútbol de Ecuador.

Lea también: Eduardo Méndez aclaró la situación de Fabián Sambueza con Santa Fe

"Yo he venido adelantando algunas conversaciones con Jorge Bermudez y Juan Román Riquelme para lograr hacer un convenio con ellos. De esa forma, enviar jugadores desde acá y que ellos envíen futbolistas para acá. Ambos saben de la situación de Santa Fe, que no tenemos plata para comprar jugadores ni para prestar", arrancó asegurando el dirigiente respecto a la forma en la que se habían generado los rumores y las posibles negociaciones, en diálogo con 'Planeta Fútbol' de Antena 2.

Posteriormente fue concluyente respecto a los hechos y afirmó que Pérez no había querido venir a Colombia, por lo que todo se había caído y no existía ninguna posibilidad de su llegada. "Él (Sebastián Pérez) manifestó que no quería venir acá y se descartó esta situación", aseguró Méndez.

Le puede interesar: Confirman dos casos de coronavirus en Atlético Nacional

Con base en ello, la idea de Santa Fe es clara, esperará la renovación con Fabián Sambueza y no habrá negociación con Boca Juniors por Sebastián Pérez, quien según manifestó el propio presidente, tenía exigencias bastante altas y dejó en claro su idea de no volver al fútbol del país, por lo que habrá que ver cómo resuelve su futuro el jugador que, todo indica, tampoco seguiría su carrera en Boca Juniors.