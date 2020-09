El nuevo delantero de América reveló la grave fractura que sufrió

“Antes sí tenía buen juego aéreo, pero después de una lesión le cogí un poco de miedo y lo estamos mejorando. Fue una fractura de mandíbula y quijada en 2016 y tengo unas placas de titanio y queda algo de temor”, reveló Rodríguez sobre el mayor infortunio de su carrera.

Sobre la llegada al club, contó: “El contacto se dio con mi agente, él me llama que había una propuesta para llegar al América y yo estuve encantado de ir a ese club y hace más o menos una semana me lo informaron. Solo he hablado con personas de la dirigencia, todavía no lo he hecho con mis compañeros”.

"Está un poco complicado salir de Lima, pero ya estamos solucionando ese tema; América está en esa gestión y yo solo estoy esperando órdenes para llegar a Colombia”.

Respecto a sus características también habló: “Siempre dejo la vida en el campo, trato de ayudar no solo en ataque sino en defensa. En ataque soy bueno en el uno contra uno y trato de buscar mucho el arco rival. Esas son mis principales cualidades”.

“Yo sé que estoy llegando allá (América) como delantero central y así es como me desempeño…no sé del estilo, pero lo vi en Copa Libertadores contra el Internacional y me gustó mucho el equipo, merecimos traernos el punto y me gustó bastante, fue muy dinámico con mucha intensidad y fuerza mental para reponerse”.