El todo por el todo: Millonarios y las cuentas para que clasifique a los ocho

Luego de la victoria en condición de visitante ante el Deportivo Pereira por 2-0, Millonarios se alista para disputar este domingo un partido crucial frente a Alianza Petrolera, encuentro donde tiene que ganar y esperar resultados para clasificar a las finales del fútbol colombiano.

No obstante, antes de la jornada final, el azul estará pendiente de estos juegos de la penúltima fecha entre Boyacá Chicó vs Águilas Doradas, Pasto vs Once Caldas, Alianza Petrolera vs Atlético Nacional y Cúcuta vs América. Estos duelos afectarán el futuro del conjunto azul en la tabla, de cara al domingo.

Mire acá: TABLA DE POSICIONES, LIGA BETPLAY: Santa Fe es líder, Millonarios sigue soñando

Ahora, en la última fecha, más allá de lo que pase en los mencionados encuentros, las cuentas de Millonarios son estas partiendo de que los de Gamero están en la novena posición con 27 puntos y una diferencia de 3:

- Deberá ganar o ganar ante Alianza Petrolera en El Campín de Bogotá, ojalá con una amplia diferencia de goles.

- La Equidad (tiene 29 puntos) tendrá que perder frente al América en el Pascual; si el equipo 'asegurador' empata y Millonarios gana, pasa el que tenga mejor diferencia de gol: los verdes capitalinos cuentan con 6 en este ítem, mientras los azules tienen 3 (por eso los de Gamero tienen que ganarle ampliamente a Alianza).

- Si Once Caldas y Rionegro Águilas ganan en esta fecha, en la última jornada Millonarios necesitará que los dos pierdan para que no sumen 30 puntos o más. Los blancos jugarán contra Tolima en Ibagué y Águilas recibirá al Deportivo Cali.

- Atlético Nacional y Junior no están clasificados, sin embargo, no han jugado el penúltimo partido y tienen un panorama positivo para clasificarse. No obstante, si pierden los dos partidos que les falta jugarán a favor de Millonarios y los demás equipos que luchan por entrar en los ocho.

- Deportivo Pasto y América suman 30 puntos, matemáticamente no están clasificados, pero les falta dos juegos y tienen una amplia diferencia de gol de 7.

Lea aquí: Gamero no baja los brazos: elogios para Millonarios de cara a la última fecha

Siendo así, los rivales más importantes de Millonarios en su orden son La Equidad, que ya jugó la fecha 19 y suma 29 puntos; Once Caldas, décimo con 26 unidades, y Águilas, que es undécimo con 25 cifras. Estos dos últimos clubes no han jugado esta jornada.