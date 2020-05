En América confirmaron a los cinco jugadores que se irían por la crisis

“Está todo parado, sería muy irresponsable de parte de América comprometernos a nuevos contratos, o en el caso de Pisano y Rangel que toca hacer opción de compra, si aún no sabemos si vamos a tener liquidez para los pagos de los jugadores con los que ya estamos comprometidos”, señalo con claridad el español Rius.

De interés: 'Cucho' Hernández volvió a referirse a su frustración con América de Cali

Y siguió puntualizando la dura situación con estos jugadores: “Por más fe de que puedan continuar en América, tenemos que ser responsables en el tema económico para que los jugadores cobren al día y por esta crisis no sabemos si podemos hacer frente a los compromisos que ya tenemos… la semana pasada se nos abrió un poco el panorama. Ya el ministro dijo que, entre agosto y septiembre, pero luego tocará negociar con los patrocinadores a ver qué nos dicen y los derechos de televisión”.

Además, expresó su preocupación por el torneo continental: “Conmebol dijo que quería reanudar la Libertadores, pero tras la suspensión de la Superliga Argentina eso me preocupa… Escuché a un directivo de Conmebol que dijo que no se reanudaría la Libertadores si todas las ligas no se reanudan, entonces ahí sería un problema”.

Y cerró hablando del futuro de Matías Pisano: “Al final si él ha tenido una oferta de la Universidad Católica y ha querido confirmarla no está haciendo nada indebido, él podía negociar desde el 1 de febrero y eso se sabe, no ha firmado nada y está bien que lo haga”.