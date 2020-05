En Europa le hacen un guiño al América: "Mi sueño es jugar allá porque mi papá es hincha"

Desde su regreso a la primera división y ahora teniendo un buen presente en el fútbol colombiano, varios jugadores nacionales han manifestado su deseo de vestir la camiseta de América de Cali en los próximos años, la mayoría de ellos para finalizar su carrera deportiva.

Es el caso de Hugo Rodallega (en Denizlispor de Turquía), quien lo ha expresado en repetidas ocasiones; asimismo, el joven Luis Sinisterra del Feyenoord que la semana anterior mencionó sus ganas de regresar a Once Caldas y su aprecio como hincha de América de Cali. Ahora fue Fabio Burbano, hoy en Bulgaría.

“Mi papá es hincha del América y la mayoría de mi familia son hinchas del Cali. Ojalá, Dios me diera la oportunidad de jugar en alguno de los dos. Incluso, hace poco, tuve la opción de llegar al Cali, pero ellos se decidieron por John Vásquez”, señaló el atacante del Botev Plovdiv de Bulgaría en el programa ‘Grueso calibre’.

Asimismo, el delantero de 27 años contó cómo se dio su precipitada salida de Santa Fe: “El tema ya lo había acordado con mi esposa. No nos adaptamos ni a la ciudad, ni al clima. Me faltaba un año de contrato y pudimos llegar a un acuerdo, en el que se me permitió quedarme con los derechos deportivos”.

Cabe señalar que Fáider Fabio Burbano ha vestido las camisetas de Envigado, Independiente Medellín, Bucaramanga, Rionegro Águilas y Santa Fe en Colombia; mientras que en el exterior jugó en Rampla Juniors de Uruguay y su actual experiencia en Bulgaria.