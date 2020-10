En Nacional aclaran cómo está la relación con Juan Carlos Osorio

Luego del empate ante River Plate de Uruguay en el estadio Atanasio Girardot por la Copa Sudamericana, el presidente de Atlético Nacional se refirió a cómo está la relación con el técnico Juan Carlos Osorio, teniendo en cuenta las críticas que ha recibido el entrenador por los resultados conseguidos en las últimas jornadas.

Juan David Pérez, de entrada, reconoció que ha habido diferencias con Osorio, pero que ello no significa que no haya una fluida comunicación con el estratega. "Con el profe (Osorio) tengo una muy buena relación, hay temas en que con seguridad no estaremos de acuerdo, pero eso no significa que exista una mala relación, tenemos la confianza para debatir con respeto", dijo el máximo directivo de los antioqueños.

No obstante, el presidente de Atlético Nacional fue autocrítico y manifestó que el equipo se encuentra en deuda por lo que han sido los resultados tras el regreso del fútbol a nivel oficial, luego de seis meses de para. "Han sido momentos difíciles, estamos en deuda con nuestra hinchada, ahora tenemos la oportunidad de revertir contra Millos y en Montevideo, ganando esta serie", agregó el dirigente verdolaga.

Atlético Nacional viene de tres partidos sin conseguir la victoria, luego de empatar sobre la hora frente al América de Cali en Medellín; perder ante el colero de la tabla de posiciones de la Liga Betplay, Patriotas, así como igualar con River Plate en la Sudamericana. Todo ello ha derivado en cuestionamientos hacia la forma como está dirigiendo Juan Carlos Osorio los destinos futbolísticos del elenco paisa.