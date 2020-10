En la jornada 14 de la Liga Betplay, el líder Deportes Tolima recibe en el Manuel Murillo Toro a Alianza Petrolera, quien busca dar la sorpresa pensando en la clasificación a las fases finales. Por tal razón, los dirigidos por César Torres desean la victoria luego de no verla en los cinco encuentros anteriores y para ello, el estratega volvió a convocar a Henry Obando, Grazziani, Pérez, Mancilla y Cristián Palomeque. Cabe aclarar que el equipo de Barrancabermeja no puede seguir perdiendo partidos, puesto que se encuentra en la posición once con 17 puntos obtenidos.



Siga en vivo Deportes Tolima vs Alianza Petrolera; fecha 14, Liga Betplay

