Todo parece indicar que los días negros no terminan para Millonarios. El equipo dirigido por el técnico Alberto Gamero, debe enfrentar el compromiso con bajas sensibles. Sus 2 laterales izquierdos presentaron molestias, por lo cual, el estratega samario no podrá hacer uso de ellos y, por consiguiente, tiene a Elvis Perlaza como opción para suplir esas ausencias. Sin embargo, no todo acaba allí, el mejor jugador de Millonarios en la Liga Betplay, Juan Carlos Pereira se pierde el compromiso por molestias musculares; noticia que deja tranquila a la zaga de Envigado.



Siga en vivo Envigado vs Millonarios; fecha 14, Liga Betplay

Acá el minuto a minuto

Millonarios, debe jugar al todo y al nada para conseguir los 3 puntos –obligatoriamente– en la difícil cancha del Polideportivo Sur si es que quiere pensar en seguir en lucha por el campeonato.

Alberto Gamero en la rueda de prensa posterior al compromiso que se jugó contra Águilas Doradas manifestó que se encontraban en una situación incómoda y por esa razón, se encontraban unidos para empezar a darles alegrías a los directivos de Millonarios e hinchas embajadores.

Por su parte Envigado quiere quedarse con los 3 puntos que le den la estocada final al equipo capitalino y así poder continuar con la meta de entrar a los ocho mejores de Colombia, algo que no está imposible, teniendo en cuenta que está a 1 solo punto del octavo.