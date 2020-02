Envigado goleó a Bucaramanga y complicó la situación del equipo leopardo

Aunque en la previa no se presentaba como un partido sencillo, el encuentro entre Envigado y Bucaramanga se resolvió de manera rápida a favor de los locales, quienes supieron aprovechar las falencias defensivas del equipo 'Leopardo' y se quedaron con los tres puntos luego de golear a los nortesantandereanos por 4-0, mostrando contundencia, buenas variantes ofensivas y un juego que alegró la tarde para el público presente en el Parque Estadio.

A los 14 minutos de juego, el encargado de abrir el marcador fue Neyder Moreno, quien de penal abrió la cuenta para los locales y consiguio su primer festejo en el equipo 'Naranja' desde su regreso a las toldas de la institución que lo vio formarse y tras un mal paso por Atlético Nacional en el que no tuvo demasiada continuidad.

Desde ese momento el control de la pelota fue para Envigado, que aprovechaba sus jugadas para generar peligro pero no podía concluir de buena manera estas acciones, sin embargo, a falta de un minuto para los 45 apareció Yadir Meneses para anotar el 2-0 y, aunque la primera parte parecía no tener más emociones, dos minutos después fue Jairo Palomino el que pareció dar el golpe final a un equipo sin reacción como el dirigido por José Manuel Rodríguez, quien podría no continuar como técnico de la institución.

La segunda parte arrancó con el mismo ritmo de los primeros 45 minutos, sin embargo, el ímpetu de Bucaramanga, que tuvo una acción para el descuento, fue restado luego del cuarto y concluyente tanto de Envigado, que se acercó al área rival aprovechando la pasividad de la defensa y luego de una rápida jugada selló el 4-0 final a través de Yeison Guzmán.

El resultado lleva a Envigado hasta la novena casilla de la tabla de posiciones con siete puntos y deja a la visita en el fondo, teniendo en cuenta que, más allá de las dos unidades que apenas ha sumado, llegó a una diferencia de gol de -10.