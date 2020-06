Estéfano Arango: "Jugar sin público será lo más difícil, su aliento es clave"

Tras una larga espera, el fútbol colombiano está cada vez más cerca de su regreso, por lo que los jugadores se muestran felices de estas noticias y ansiosos por volver a las prácticas, primero de manera individual y luego junto al resto del plantel, implementando la primera fase de los protocolos que determinarán la vuelta de la competencia y marcarán el fin a una suspensión que se extendió más de lo esperado.

Lea también: Mindeporte dio a conocer más detalles a tener en cuenta de cara al reinicio del FPC

Al respecto, uno de los que habló del tema fue el volante de Atlético Nacional, Estéfano Arango, futbolista quien mostró su tristeza por no poder jugar con público, pese a la importancia del regreso: "Me genera mucha emoción y mucha felicidad saber que nuestra sede está lista y preparada para nuestro regreso. Ahora lo que anhelamos es que nos den una fecha para inicios de entrenamientos".

Posteriormente, en la misma línea, señaló la fecha en la que se imagina que se dará la vuelta, pero mostró su tristeza por no poder estar acompañado de la afición: "Me imagino un regreso pronto, ojalá sea en agosto o empezando septiembre. Obviamente el tema del público será lo más difícil, no es muy motivante ver los estadios vacíos, pero el deseo y las ganas de jugar pueden más y esperamos que podamos iniciar pronto la competencia".

Le puede interesar: Freddy Rincón no se guardó nada: también le tiró duro a Santa Fe por no llamarlo

Y agregó: "La hinchada es fundamental. Es lo más importante para nosotros y para el club. Contar con su apoyo y su aliento en cada partido es clave".

Finalmente, Arango concluyó: "(Ha sido) un claro ejemplo para nosotros poder volver a nuestro fútbol lo más rápido posible". Y marcó lo que más rescata de esta cuarentena. "Compartir con mi hijo más tiempo era algo que no podía hacer cuando entrenábamos y viajábamos. Estar las 24 horas con él es lo más especial y lo más lindo que me ha pasado en esta situación", destacó.