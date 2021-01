Fabián Sambueza se destapó: su polémica salida de Santa Fe y el regreso a Junior

Uno de los fichajes más polémicos en el mercado decembrino del fútbol colombiano fue la llegada de Fabián Sambueza a Junior de Barranquilla tras no llegar a un acuerdo económico con Santa Fe para su renovación, el argentino vuelve al club donde ganó dos títulos y es recordado con cariño por gran parte de la afición.

Sambueza arregló el negocio con Junior en el transcurso de la final de la Liga Betplay y en Santa Fe eso no gustó, tanto en el interior del club como en los hinchas; por lo que el argentino ha recibido varios mensajes en redes sociales. No obstante, él entregó su versión de lo sucedido.

“La gente es pasional, nosotros somos jugadores de fútbol y esto es un trabajo. Soy feliz en Barranquilla porque ya me tocó vivir y ser campeón, vengo en busca de más gloria. La carrera es corta, Junior es un equipo cumplido y ordenado, que te genera esa tranquilidad para jugar al fútbol. En Santa Fe quedaron enojados, pero me quedo con los mejores recuerdos, con los hinchas que apoyaron desde siempre”, comentó el ‘Chino’ en entrevista con ‘Habla Deportes’.

Sobre su regreso a Junior, señaló con amabilidad: “Contento, feliz de volver a un lugar que ya conozco, donde tengo muchos buenos recuerdos, me llevo súper bien con los chicos, el recibimiento de la gente fue lo mejor. Estoy contento de regresar a mi casa, donde me tocó ganar cosas… Me recibieron bien, tuvimos a la mayoría ya, a otros los tuve en el Cali. Los que no conocía eran pocos, de pronto los refuerzos. Contento, eso también ayuda a adaptarse más rápido, a dar el 100% más rápido por estos colores”.

Sambueza también dijo que le hizo falta en Bogotá “el calorcito, salir a tomar algo fresco. En Bogotá solo se puede salir a tomar café, mate o chocolate. En general me hicieron falta los amigos, acá hay muchos lugares para merendar, que a los del sur nos encanta. Sacando lo deportivo fue eso”.

También recordó su polémica salida de junior tras ser campeón en el primer semestre de 2019: “La realidad es que me costó muchísimo, porque era una decisión complicada. Cuando uno se adapta quiere seguir, a nosotros nos tocó ganar tres títulos al hijo y ¿Quién se quiere ir del campeón? Hubo una mala comunicación, se me venció el contrato y cuando les avisé que había un club interesado, pasó eso. Me terminé yendo a un Santa Fe que estaba mal, era poco razonable. Gracias a Dios tuvimos la suerte de ayudar a sacar al club del fondo”.

Y cerró hablando de cómo jugar con Borja y Teo en Junior: “Dan un plus. A Teo lo conocemos, nunca había tenido a Miguel como compañero. Son importantes, potentes, sobre todo Miguel que tiene mucha fortaleza y yo que soy asistidor me sirve, ojalá nos podamos complementar. Con Teo si se la tiro redonda la devuelve redonda, si le tiro un ladrillo también la devuelve redonda. Eso es importante, porque tener jugadores así es bueno”.