Gamero confirmó la idea de juego de Millonarios contra Cali y reveló la línea defensiva

Millonarios está listo para visitar a Deportivo Cali en el partido de repechaje de la Liguilla BetPlay por un cupo en la Copa Conmebol Sudamericana del 2021, a pesar de contar con importantes bajas por lesión y por contagios de coronavirus.

Sobre lo que será el encuentro en el estadio de Palmaseca, Alberto Gamero, director técnico del cuadro 'embajador', señaló que su equipo no cambiará el estilo ni la idea de juego que le ha permitido destacarse en las últimas fechas de la fase regular y en la liguilla.

Lea también: Millonarios reportó tres casos positivos para covid-19 previo al partido contra Cali

"Hay un trabajo con los jugadores que normalmente no juega y están a la espera de una oportunidad. Hemos trabajado con miras a un partido importante. Millonarios no cambiará su idea de juego ni modelo, van a ver a jugadores que normalmente no juegan, pero el grupo ha trabajado y se ha preparado, tienen la idea del equipo", indicó el estratega.

En cuanto a cuál será la propuesta del equipo capitalino, Gamero señaló cuatro aspectos que serán fundamentales.

"Hacer presión alta, tener inicio de juego, hacer posesión y con la idea de tener un buen volumen de ataque, esos puntos no se van a cambiar, juegue el que juegue", dijo.

Por otro lado, el director técnico 'embajador' dejó claros los nombres que conformarán la línea de cuatro en la parte defensiva.

Le puede interesar: Árbitros y VAR para el Cali Vs. Millonarios del repechaje de la Liguilla

"Conformaremos la defensa con Andrés Felipe Román, Andrés Llinás, Steven Vega y Omar Bertel. Son jugadores que seguramente en el fútbol base han tenido la oportunidad de jugar juntos, no veo inconveniente, la información y el trabajo que ha recopilado durante el año les ha hecho crecer, les ha servido para crecer y estar más fuertes", puntualizó.

Finalmente, Gamero afirmó que a pesar de tener una nómina corta, los jugadores convocados tienen la capacidad de enfrentar a Deportivo Cali.

"Tenemos 14 guerrero que pelearán un partido ante un gran equipo. La idea es darle mucho más énfasis a los que juegan que a los que juega. Están bien preparados. Saben que entre quien entre vamos a defender la institución, defender los colores de Millonarios", indicó.