Gamero cuenta en qué va la llegada y salida de jugadores de Millonarios

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló en entrevista con ‘Los Dueños del Balón’ de Antena 2 sobre el futuro de los jugadores en el equipo. El entrenador contó lo que sabe hasta el momento y explicó las posibilidades claras que se manejan en el tema de refuerzos.

Mire acá: Jéfferson Martínez habría salido de Millonarios porque lo "marearon" con Atlético Nacional

Sobre la salida de futbolistas, el estratega ‘embajador’ fue certero: "En el momento el único que no trabaja en la aplicación Zoom con nosotros es el 'Tico' Ortiz, del resto están todos. Pero mientras no haya una fecha, no sabemos qué pasará. Hay que tener la paciencia para por lo menos saber cuándo iniciamos entrenamientos y cuándo iniciaría el torneo", dijo el timonel.

Respecto al caso Faríñez y Jefferson Martínez, Gamero explicó la situación, confirmó lo del guardameta venezolano y dejó abierta la posibilidad de que el exarquero del Envigado continúe en el onceno.

"Lo de Wuilker lo tenía muy claro, él me manifestó que quería irse y tenía una posibilidad; no le vamos a cortar las alas, es un jugador de Selección Venezuela, se le presentó la oportunidad, habló conmigo y no hay ningún problema. En el caso de Jefferson, él todavía está entrenando con nosotros, no hay una decisión sobre si se queda o se va”, resaltó.