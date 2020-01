Gamero entró en la polémica del VAR y lamentó la derrota de Millonarios

Millonarios tuvo un mal inicio de temporada en la Liga colombiana por cuenta de su inesperada derrota como local ante el Deportivo Pasto. El equipo azul no tuvo el rendimiento futbolístico que mostró en el Torneo ESPN y se vio sorprendido por un equipo ordenado y laborioso de Diego Corredor.

Tras finalizar el partido, Alberto Gamero se mostró preocupado por la derrota: “Me duele porque perdimos, pero la preocupación no me ronda la cabeza porque jugamos un gran partido con Alianza Lima. Cometimos errores y en los momentos cuando mejor estábamos jugando, Pasto nos hace el primer gol, luego el segundo y ya con un 2-0 nos tocó remar. Valoro el esfuerzo que hicieron, las ganas que tuvieron de empatar el partido", enfatizó en primera medida.

Posteriormente, el estratega se refirió a la polémica del video arbitraje en El Campín: “No creo que lo del VAR vuelva a pasar porque la verdad fue mucho tiempo, no tiene que durar tanto. Para el ganador es bueno, para el perdedor no. El desespero para nosotros fue mayor todavía. Se paró diez minutos el partido y no dieron más tiempo".

Y cerró pensando a futuro, teniendo en cuenta que hasta ahora es la primera jornada del campeonato: “La conclusión que tengo es que cometimos errores y los errores se pagan. Enfrentamos a un equipo con buen pie, buena posesión de balón, el marcador les favoreció y se tomaron mucha más confianza. Hay cosas buenas y cosas por mejorar"

El próximo partido de Millonarios se desarrollará este jueves cuando visite al Cúcuta Deportivo por la segunda jornada, aún con sede en duda. Mientras que en la tercera fecha será local en El Campín ante La Equidad.