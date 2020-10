Gamero explica estrategia para empatarle a Junior: "El fútbol es de riesgo"

Millonarios consiguió un empate 1-1 en el Metropolitano de Barranquilla ante un Junior que tiene una nómina más grande e importante que la del cuadro azul. El entrenador del 'embajador', Alberto Gamero, explicó en rueda de prensa el planteamiento que hizo para llevarse el preciado punto.

"La satisfacción que me da es que jugamos con un gran equipo, nosotros con múltiples variantes y las estructuras que montamos me dejaron tranquilo. Queríamos la victoria, pero acá no es fácil y es un buen punto para nosotros", aseguró Gamero.

Respecto a las variantes importantes que decidió hacer para darle un nuevo aire al equipo, el entrenador resaltó el riesgo que se tomó por momentos y la reacción del equipo cuando Junior se fue arriba en el marcador.

"El fútbol es de riesgo, si no arriesgamos, no empatamos. En el primer tiempo nos defendíamos, pero Junior nos llegaba. En el segundo debía buscar variantes y tuvimos que arriesgar. El esfuerzo que hicieron los muchachos fue grande", resaltó.

Por último, Alberto Gamero habló de la posibilidad de clasificar a los 8, además de lo que será la seguidilla de partidos complicados contra grandes rivales, dentro de ellos está el Deportivo Cali que lo enfrentarán en el marco de la Copa Sudamericana.

"Acá estamos partido tras partido, el miércoles tenemos la Copa Sudamericana con Cali y luego viene Nacional. Tenemos que tratar de recuperar lo mejor al equipo, no pensar en variantes, porque queremos darle continuidad al grupo. Lo que me han demostrado los muchachos es que están trabajando bien, como equipo", concluyó.

Millonarios es 11 en la tabla de posiciones con 18 puntos. El cuadro 'embajador' necesita seguir sumando de a tres para soñar con una clasificación.