Gamero explicó enojo de Juan Camilo Salazar ante el América

Millonarios venció al América 2-0 en el Pascual Guerrero y mantiene firme su sueño por clasificar a las finales de la Liga Betplay. El equipo 'albiazul' mostró consistencia defensiva y un ataque agresivo que perjudicó al equipo de Juan Cruz Real.

No obstante, no todo fue felicidad en el banco del 'Embajador' durante el encuentro. Hubo un hecho que generó descontento por parte del futbolista Juan Camilo Salazar, que ingresó en el minuto 84' del partido por Emerson Rodríguez, sin embargo, 8 minutos después, fue sustituido por Ricardo Márquez.

El jugador salió muy enojado con el entrenador Gamero por volverlo a cambiar. El estratega explicó en rueda de prensa por qué tomó esa decisión y aseguró que fue una determinación estratégica por el juego que empezó a hacer el América en ese momento, se dio cuenta y corrigió rápido, no tuvo nada que ver con el rendimiento de Salazar.

“A veces el jugador se molesta y es bueno que se moleste cuando sale, pero el futbol es estrategia. Faltaba minuto y medio, el cambio no era Salazar, eran Silva y Arango y entraban Quiñones y Márquez. Pero vi que había una falta y pude cambiar el jugador: no sacar a Arango, que es fuerte en el juego aéreo. Márquez también”, explicó Gamero.

"No me gusta que tomen a veces esas determinaciones [los jugadores], pero a veces es bueno que se enojen. Pero el jugador tiene que entender que a veces hay sacrificios, estrategias y me parece que esta era una buena; entrar a un hombre de buen juego aéreo y dejar a otro igual. Porque América los últimos 10 minutos era puro pelotazo, centro y centro y centro. Entonces quise guardar eso", agregó.