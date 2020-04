Gamero no piensa en los resultados de Millonarios, pero sí tiene otra preocupación

En medio de la crisis que azota al fútbol colombiano por la suspensión de la Liga Betplay, Millonarios es uno de los clubes que más sólido se ha mostrado y entre los primeros que logró acuerdos salariales con su plantel profesional. El club bogotano sigue entrenando desde casa y a la espera de poder reanudar actividades.

Mientras eso sucede, Alberto Gamero, su entrenador, ha estado en diálogos con la prensa y colegas del fútbol. Entre todo eso respondió al mal rendimiento que ha tenido el equipo azul bajo su mando en los primeros meses del 2020, asegurando que no le da temor el resultado, sino el juego.

"En estos días, con los jugadores de Millonarios vimos Tolima vs Boca Juniors (Copa Libertadores 2019), pero les dije lo mismo que te voy a decir a ti. Ese equipo tenía tres años de trabajo, en Millonarios tengo dos meses y medio. Esa es la diferencia y por eso manifesté que a mí no me da temor cuando veo que el resultado no se está dando por x o y motivo, porque a mí lo que me satisface es trabajar y hacerlo bien. Así que, si el equipo sigue trabajando, vamos a hacerlo como ellos o mejor, así que ahí está la diferencia fundamental”, puntualizó el timonel en el conversatorio ‘fútbol total’.

Cabe señalar que el campeonato colombiano se suspendió a la altura de la octava fecha y el equipo de Alberto Gamero ocupa la casilla 17 con solo 6 puntos en 7 partidos, situación que preveía una temprana eliminación del cuadro azul antes de la crisis sanitaria.