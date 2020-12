Guimaraes en Nacional: refuerzos, plan de trabajo y aspectos a mejorar

Atlético Nacional anunció el pasado 30 de noviembre la contratación del brasileño Alexandre Borges Guimaraes como nuevo director técnico en reemplazo de Alejandro Restrepo, quien asumió el cargo de manera interina tras la salida de Juan Carlos Osorio.

Guimaraes, que ya fue campeón con América de Cali en su primera experiencia en el fútbol colombiano, tendrá como principal reto regresar al cuadro 'verdolaga' a la primera escena de los campeonatos locales y a nivel internacional, teniendo en cuenta el terreno que ha perdido en los últimos años.

El estratega habló para Plantea Fútbol de Antena 2 en donde reveló cuáles son sus planes para conformar la plantilla de Atlético Nacional, cuándo tiene en mente iniciar oficialmente trabajos y las líneas que quiere reforzar en cuanto a la nómina.

Guimaraes, que ya arribó a Medellín para realizar la presentación oficial y conocer la sede del club, aseguró que el conjunto 'verdolaga' tiene un buen plantel al que debe hacerle algunos retoque para hacerlo aún más competitivo.

Con respecto a los planes para iniciar los trabajos, el entrenador manifestó que conocerá durante este jueves y el fin de semana la sede deportiva, adicionalmente espera manifestarle a la secretaría técnica sus peticiones y de esta manera volver a su país. Sin embargo, el director técnico dejó claro que lo ideal sería empezar entrenamientos antes de las festividades de fin de año, pero el calendario lo definirá en los próximos días.

Por otro lado, Alexandre Guimaraes señaló que a pesar que actualmente tiene una plantilla de "un poco más de 30 jugadores", él tratará de reducirla ya que está acostumbrado a trabajar con nóminas de menos futbolistas.

En cuanto a la contratación de refuerzos, ya le ha manifestado a los directivos algunos elementos, pero está a la espera de que termine la competición debido a que algunos aún están disputan en competición.

Guimaraes se refirió a la necesidad de reforzar el sector defensivo de Atlético Nacional, aunque espera compromiso de las demás líneas.

"El sector defensivo es uno de los aspectos a mejorar. No quiero dar nombres, porqué el torneo no se ha acabado. Hay situaciones específicas que tengo que conversar con la secretaría técnica y la dirección deportiva. Otro tema es que defender no es lo de la gente de atrás, tiene que haber compromiso colectivo de todos", indicó.

Finalmente, el estratega afirmó que es un orgullo dirigir a Atlético Nacional y que se haya pactado un camino juntos. Lo anterior teniendo en cuenta que ya estuvo al mando de un equipo grande Colombia como América.