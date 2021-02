Habló Hárold Rivera: el futuro de Daniel Giraldo y otro delantero para Santa Fe

Independiente Santa Fe vive un buen momento en el arranque de la Liga Betplay 2021 a pesar de varias polémicas que se han sembrado en torno al cuadro capitalino por manejos institucionales. Ahora enfrentará a Atlético Bucaramanga en El Campín por la fecha 6 y está pendiente de la situación de algunos jugadores en el mercado de fichajes.

El técnico Hárold Rivera habló en rueda de prensa e hizo un balance de la situación ‘cardenal’: "Bucaramanga es un rival que en la tabla no habla lo que expresa su fútbol. Es un equipo que se reforzó de buena manera con algunos extranjeros que vienen haciendo las cosas bien. Un equipo que se repliega bien y un delantero que aguanta la pelota y la sostiene, junto a la experiencia de Correa".

Para el DT fue inevitable responder sobre las dudas en torno al futuro de Daniel Giraldo y su posible futuro en Huracán de Argentina: "En días pasados hubo contactos preguntando por Daniel Giraldo, pero hoy en día no me han entregado información actualizada; pero si es viable, es un jugador que ha estado mucho tiempo con nosotros. Lo que más busca Independiente Santa Fe, es poder ayudar en la parte económica, pero ahora no me han dicho nada y lo tengo en cuenta, porque es un jugador que me puede dar mucho en los partidos que vienen".

Y explicó qué haría en su plantilla de jugadores si se consuma la salida del mediocampista: "Tenemos lo de Pico, Pedroza y Serje que también han sido importantes para Santa Fe en los partidos que han participado" añadiendo sobre un reemplazo de Michael Rangel: "Tenemos a Ramos y Valdés, estamos bien con ellos, tenemos los cupos para buscar un jugador, pero hasta el momento estamos bien”.

Cerró hablando de un posible refuerzo de ataque ante los rumores de Brayan Moreno (Atlético Huila): "Si viene un delantero, tiene que estar compitiendo; de resto, yo me siento bien con los muchachos (Valdés y Ramos) y venimos trabajando con ellos y han demostrado".