Henríquez se destapa: críticas al estilo de Guimaraes y elogios para Osorio

El presente de Atlético Nacional ha despertado varias dudas sobre cómo le irá en la temporada 2021 bajo la batuta del nuevo entrenador, Alexandre Guimaraes, tanto en la Liga, Copa Betplay, así como la Copa Libertadores donde el cuadro antioqueño deberá buscar su cupo para entrar en la fase de grupos.

Por tal razón, uno de los referentes del Atlético Nacional más victoriosos de los últimos años como lo fue Alexis Henríquez, dio su opinión en el programa de Win Sports, Saque Largo, sobre los últimos resultados del elenco ‘verdolaga’: “El equipo debe saber que el entrenador que venga debe tener una idea de cómo juega el club por historia. Nacional nunca ha esperado, siempre sale a proponer. Nacional tuvo que ir a Pasto y crearle mínimo 4 opciones de gol porque si vamos a hablar jugador por jugador. Con todo respeto, Nacional tiene más jugadores que Pasto”.

Le puede interesar: Para 'Bolillo' Gómez, Millonarios controló el juego, aunque el DIM tuvo la pelota

Además, resaltó que le tiene confianza al estratega brasileño, quien no ha podido demostrar al 100% los resultados que obtuvo con el cuadro vallecaucano, América de Cali: “De creerle a Guimaraes, claro que le creo porque viene de ser campeón, es un técnico de experiencia que ha vivido mundiales, pero no sé si él ha entendido a los jugadores o quiere hacer lo que hizo en América y no tiene los jugadores, o si está dudando de los jugadores que tiene Nacional para jugar diferente. Lo que más me preocupa es que no está clara la idea”.

Por otra parte, Henríquez comparó este proceso (Guimaraes) con el del entrenador risaraldense, Juan Carlos Osorio: “No importaba que nos hicieran 3 goles, pero a nosotros nos gustaba atacar, ahorita es a esperar. Entonces ahí empieza la duda de los jugadores y ese es el temor que me da por lo que siento por Nacional”.



Vea también: Ancelotti acabó con los rumores y confesó por qué James fue suplente

Hay que recordar que Nacional sufrió la primera eliminación en la era de Guimaraes a manos del Deportes Tolima en la Copa Betplay. Además, ha mostrado irregularidad en el la Liga, ya que inició ganando en casa ante el subcampeón, Independiente Santa Fe, luego perdió con La Equidad de visitante; en la tercera fecha goleó y dejó buena impresión ante el Deportivo Pereira, pero en la más reciente jornada ante Deportivo Pasto, dejó varios interrogantes, por lo cual, la hinchada del ‘Rey de Copas’ empieza a inquietarse.