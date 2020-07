Hugo Gottardi contó por qué se rompió su relación con Miguel Ángel Russo

Hugo Gottardi es un argentino con historia envidiable en Colombia. Primero fue jugador de Independiente Santa Fe, logrando grandes triunfos y anotando muchos goles. Luego, muchos años después, regresó al rival de patio: junto a Miguel Ángel Russo integraron el banquillo técnico de Millonarios por dos años, ganando dos títulos.

Después de Millonarios, Russo dirigió en Paraguay y en Perú y hoy es director técnico de Boca Juniors; pero en su nueva aventura, donde ya fue campeón, no estuvo con Gottardi… ¿Por qué?

Gottardi, contó en el diario Olé por qué se separaron, aunque siguen siendo amigos: “La última vez que lo vi fue en la inauguración del estadio de Estudiantes y desde ahí no charlamos más. Yo sé que Boca te consume todo el tiempo, yo no quiero molestar. No nos peleamos ni nada, eh. Fue una decisión de él cambiar el cuerpo técnico y yo la respeté. Con él éramos muy amigos, hablábamos dos o tres veces por día, quizá, pero sin el trabajo eso se va perdiendo, se corta la comunicación, es algo lógico. Era una necesidad de él cambiar el cuerpo técnico y no hay enojos ni nada. Se terminó el matrimonio y listo. Como en la vida”.

“Yo era el ayudante de Miguel, ¿entiendes? Todo el mundo sabía eso. La única vez fue hace poco, cuando Miguel se enfermó y me tocó dirigir a Millonarios unos meses, mientras estuvo convaleciente. Salimos campeones y ahí vino un empresario que me lo propuso. Pero le dije que no. Yo era amigo de Miguel, su ayudante, ni lo pensaba. Ahora sí, porque ya ese cuerpo técnico se disolvió”, acotó sobre ofertas que tuvo y lo que ahora piensa de su futuro.

"Los campeones por algo salen campeones. Millonarios por ejemplo era un equipo ordenado. Pasaban los laterales constantemente, iba al frente. El Vélez del 2005 también jugaba bárbaro. Y ni hablar el Boca campeón de América... Pero también en Central, con el Chelito Delgado y Figueroa arriba, se jugó muy bien al fútbol. Hubo varios”, agregó sobre sus mejores recuerdos con el actual DT de Boca.