Gamero habló sobre la 'indisciplina' de Ricardo Márquez, posible refuerzo de Millonarios

Millonarios está próximo a avanzar en la implementación de protocolos sanitarios para iniciar los entrenamientos de cara a la Liga Betplay que iniciará en septiembre y ahora esperan definir la situación de la plantilla de jugadores que entrará en competencia.

Más allá de Christian Vargas y otro arquero, pocos refuerzos legarían al azul; tal vez el defensa Pedro Franco y un delantero para cubrir la salida de José Ortiz. Ante eso, el nombre que ha tomado fuerza es el de Ricardo ‘caballo’ Márquez, atacante de Unión Magdalena que estaría muy cerca del equipo bogotano.

Lea también: Fredy Guarín y el anuncio que activaría a Millonarios

En diálogo con ‘Fanáticos’ de Antena 2 Bogotá, Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, se refirió a este delantero que él conoce muy bien: "Es un jugador que conozco porque lo he visto hacer gol, es de Selección, es un buen jugador, hay una posibilidad y un pedido, pero a la fecha todavía no hay compromiso con él por lo que sus derechos son de Unión Magdalena y él tiene otras posibilidades del fútbol portugués, además de dos posibilidades en Colombia”.

Sobre los cuestionados comportamientos del ariete, señaló: “La palabra para él no es indisciplinado, él es malgeniado, porque la verdad no he escuchado brotes de indisciplina de él, yo lo del mal genio lo he hablado con él porque tiene que aprender a manejar esa situación, pero sí quiero dejar en claro que no es indisciplina, es mal genio y es algo que tiene que cambiar si quiere ser un jugador de élite. A los de élite les sobra la humildad”.

De interés: Dimayor confirmó que Nacional y Cali serán los primeros en volver a entrenamientos

“Aclaremos que el Unión lo suspendió porque él quería irse y no por indisciplina. Yo sé de esos casos que él ha tenido porque yo lo he aconsejado. Para mí lo de James el último partido, de pedir que no lo convoquen, es indisciplina, pero es diferente a la inasistencia por otro tipo de situaciones”, culminó Gamero sobre Márquez.