Intermediario para derechos internacionales del FPC contó su verdad del negocio

“Todo lo empieza el ‘Prudent Group’ que es un fondo de inversión, pero en el trámite empieza a cambiarse por una empresa y no un fondo; yo creo que esas son empresas que crearon para hacer el negocio. El fondo tiene dinero, pero las empresas no lo tienen. Entonces cuando comenzamos todo, se hace una proposición de 50 millones de dólares al FPC por los derechos internacionales de TV y a mí el CEO de esa compañía me dijo que no tiene plata, eso en el mes de marzo”, continuó relatando.

“Se dieron cuenta que el fútbol colombiano no valía 50 millones por año, sino que vale mucho menos; entonces comenzaron a pedir plazos y a tomar excusas del fondo… ¿por qué si habían hecho estudios, supuestamente tiene que pagar’. Entonces empezaron a buscar otros medios para garantizar el contrato y crearon la plataforma para los derechos de apuestas y juegos virtuales… Empezaron a dilatar todo para intentar comercializar y vender a nivel internacional y el desenlace es este, lastimosamente porque en este momento ellos no tienen como pagar esos 50 millones de dólares”, acotó López.

“En la reunión también estuvieron presidentes de la televisión. Tulio Gómez, ni Eduardo Pimentel ni Juan Fernando Mejía son culpables, el único responsable de esto es el grupo ‘Prudent’ porque ellos no tienen el dinero para pagarle a Dimayor”, aclaró Rafael López, quien hoy está en el exterior.

“Les dijimos ‘Aquí tiene que hacer algo para responder pronto’ y le comenzaron a dar largas, pero en octubre tuvieron que haber dicho que ya, pero se empezaron a dar palmadas en la espalda y al final no pasó nada. Lo peor es que el fondo hoy tiene la licencia del fútbol colombiano para los juegos virtuales sin haber colocado un centavo para el FPC, yo no entiendo cómo lo hicieron”.

“Ellos tienen un contrato firmado y otro inconveniente muy grave es que no tiene fecha de caducidad. Entonces el fondo está tranquilo porque no tiene fecha de caducidad y ellos pueden tener hasta tres años con esos derechos y solo pagan la multa correspondiente mientras ellos consiguen o venden los productos. Y sí llega alguien a querer comprar derechos, tienen que negociar con ellos y no con Dimayor”, cerró en su explicación.