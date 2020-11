Jackson Martínez: la verdad de su regreso a Colombia y la dura lesión que sufre

Uno de los rumores más fuertes en el mercado de fichajes durante el confinamiento en el futbol colombiano fue el posible regreso de Jackson Martínez a Independiente Medellín luego de finalizar su contrato con Portimonense de Portugal.

El atacante colombiano estuvo cerca de llegar al ‘poderoso’, pero por temas físicos no se concretó y espera que se pueda dar empezando 2021; de lo contrario, analizará más ofertas en el FPC o en el exterior para finalizar su carrera.

En entrevista con ‘As Colombia’ contó más detalles de ese fichaje fallido: “Llevo algunos meses fuera de las canchas, desde que acabé contrato con el Portimonense y ya se piensa que he dejado el fútbol, pero aún no he tomado esa decisión. En diciembre voy a volver a entrenarme y cuando sienta cuál es mi estado, después de las lesiones que he tenido y que me han privado en los últimos años de tener cierta regularidad, decidiré si puedo volver a jugar al fútbol o no. Es cierto que la opción de Independiente de Medellín estuvo muy cerca de concretarse, pero finalmente no se cerró por distintas circunstancias”.

Luego habló sobre la lesión que acarrea: “Me dañé seriamente el cartílago del tobillo y se me formaron edemas óseos que no me han permitido desde 2015 tener cierta regularidad a la hora de entrenarme y jugar…. De la lesión no estoy totalmente recuperado, aunque este tiempo que llevo sin jugar me ha venido muy bien. He estado haciendo entrenamientos en solitario, pero de bajo impacto. He sentido una mejoría considerable y espero seguir evolucionando.

Y sobre su posible regreso al fútbol profesional y un posible destino en Colombia o en el exterior, comentó: “No lo he decidido aún. Primero tengo que ver cómo respondo cuando incremente el nivel de entrenamiento, porque no quiero estar en el estado de sufrimiento de antes, porque he sufrido mucho, y después, cuando algún equipo quiera ficharme, tendrá que analizarme médicamente. Este es otro paso del que soy consciente. Me gustaría jugar un último año, a pesar de que la recomendación médica es que no lo haga”.