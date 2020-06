Jhonatan Agudelo deja a Maradona y estaría cerca de volver al fútbol colombiano

Uno de los acontecimientos más importantes en los últimos meses del fútbol argentino fue el regreso de Diego Maradona al torneo local, ahora como director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo que peleó hasta el final para no descender y finamente lo logró tras las determinaciones de AFA por la suspensión del fútbol.

Uno de los colombianos que tuvo el privilegio de ser dirigido por Diego Maradona, considerado por muchos como el mejor fútbol de la historia, fue Jonathan Agudelo. El delantero tuvo varias oportunidades con el timonel, además de una muy buena relación, según él mismo contó. Sin embargo, no seguirá en Gimnasia por temas contractuales y la suspensión del balompié en Argentina.

Cúcuta Deportivo, dueño de sus derechos, confirmó que él no seguirá en Gimnasia, pero que tendría varias ofertas en el exterior. sin embargo, en los últimos días se pudo conocer que Jonathan Agudelo fue ofrecido a Independiente Medellín por parte de su empresario; no obstante, el cuadro ‘paisa’ no da respuesta.

Esta posibilidad ha surgido debido a la salida de los dos delanteros que tenía en primera línea el DIM en el primer semestre de la Liga Betplay antes de su suspensión. Federico Laurito llegó a un acuerdo para no seguir anticipadamente y partir a su país mientras que Juan Fernando Caicedo terminó su contrato y no fue renovado.

Por otro lado, en Medellín también aguardarían por el fichaje de un mediocampista. Christian Marrugo es una de las posibilidades que se ha manejado tras confirmarse que será jugador libre en el mercado; además de Alberto ‘Tino’ Costa, otro sin equipo tras salir de Atlético Nacional.