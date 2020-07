"Jorge Enrique Vélez ha propiciado una profunda división"

“Para nadie es un secreto que lo que ha propiciado nuestro presidente es una profunda división, hasta el punto de llegar a pensarse que tenemos dos grupos, cuando realmente esto tiene que ser uno solo grup. En el caso mío, no tengo nada en contra del presidente, pero han sido impropias muchas de sus actuaciones”, dijo Nelson Soto, presidente de Jaguares, en entrevista con En La Jugada Fin de Semana de RCN Radio.

“Hemos visto cosas manejadas de una forma que no es prudente. Es una persona que tiene un alto grado de responsabilidad y su influencia ha sido negativa. Estamos distanciados, tristes y melancólicos con una persona que se quiere atornillar en el cargo a sabiendas de que la más reciente votación en el informe de gestión fue avalado solamente por 19 equipos. Eso es un resumen general de porqué no estamos de acuerdo con las actividades que maneja el doctor Jorge Enrique Vélez”.

Soto reconoció que en la Dimayor “ha habido muchos tropiezos a nivel institucional, eso se ha visto en la Dimayor. No hemos estado a la vanguardia ni preparados para los acontecimientos que debemos anticiparnos. Por ejemplo, este tema del protocolo es un tema que se ha atrasado en oportunidades. No entendería uno porque. Y segundo, ese tema del protocolo tendría que tener un avance significativo, cosa que no ha sucedido y no es responsabilidad de los clubes. Es una responsabilidad de las directrices de la Dimayor”.